Dobra hidracija je bistvena za dobro počutje

Ali se počutite izčrpane, preobremenjeni in pod stresom ves čas? Ali potrebujete veliko skodelic kave, da se prebijete skozi dan? Se vam zdi, da je bolje, če ste stalno v pogonu? Našteti simptomi, počutje in čustva lahko predstavljajo težave. Ali ste kdaj slišali za izčrpanost oziroma izgorelost (Burnout v angleščini)? Ali ste kdaj sploh pomislili, da morda pijete premalo vode?

Marsikdo podcenjuje vse to in vztraja. Ne spremeni stila življenja. Ne ukrepa. Tega se je prepozno zavedal tudi Branislav Zelinčević (letnik 1974, doma iz Doboja v Bosni in Hercegovini), nekdanji hrvaški atlet, ki je tekmoval za švicarsko atletsko reprezentanco. Ko je lovil normo za nastop na olimpijskih igrah, se je na vrat na nos znašel dobesedno na tleh. Izgorel je. Telo ga ni več ubogalo. Po dolgem okrevanju je želel pomagati drugim, da ne bi »zašli«, kot se je to zgodilo njemu. Začel je študirati in sodelovati z različnimi zdravniki. Od leta 2015 do 2019 ste testirali okrog deset tisoč ljudi, ne samo športnikov. »Testiral sem športnike skoraj vseh športnih panog. Mlajše in starejše. Pa ne samo športnike. Tudi čisto navadne ljudi od devetega do 99. leta starosti iz cele Italije,« je dejal Zelinčević.

Prišli ste do zaključka, da ...

Da je večina ljudi dehidrirana. Premalo pijemo. Jemo premalo sadja in zelenjave. Nekateri so imeli res odlične rezultate. Recimo neka slovenska športnica je imela med meritvijo v svojem telesu 70 % vode, kar je za žensko odličen rezultat. Zaradi tega je ta gospodična tudi odlična športnica, saj posledično nima težav s poškodbami. Njeno telo se hitro in stalno regenerira. Celice namreč potrebujemo veliko vode za regeneracijo.

Kaj pomeni, da je telo dehidrirano?

Rekel bom tako. Osredotočil se bom na športnika, ki je imel težave z dehidracijo. Ko je slednji izboljšal hidracijo telesa za 5 oziroma 6 %, je nato posledično izboljšal tudi čas na polmaratonu za celih deset minut. Dodal bom še nekaj.

Prosim.

Dehidrirane osebe imajo posledično težave z zdravjem, saj so tkiva manj prožna in se obnavljajo z večjo težavo. Tkiva pa niso samo mišice in kosti, ampak tudi vsi notranji organi.

Ali se do vas lahko obrne vsakdo?

Absolutno. Pravzaprav, ker raziskujem naprej, želim, da se čimveč ljudi obrne do mene. Testiram brezplačno. Ob tem pa bom vsakemu posamezniku pomagal z nasveti. Lahko me kontaktirate po elektronski pošti checkupteam.fvg@gmail.com ali pa me pokličete na 3482295336.