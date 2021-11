Dogovor urejuje status učiteljev smučanja

TRST – Smučarska sezona se bliža s hitrimi koraki, smučarski učitelji pa si želijo, da bi v letošnji zimi ponovno stopili na smučarske proge s svojimi tečajniki. Kljub temu, da je lanska sezona zaradi koronavirusne pandemije dejansko odpadla oz. so lahko smučali le tekmovalci s svojimi trenerji, pa vodstvo Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) ni mirovalo. Prav pred kratkim je namreč OOZUS sklenila uradni dogovor z deželno učiteljsko organizacijo (Collegio maestri di sci del Friuli Venezia Giulia) in Združenjem učiteljev in trenerjev smučarjev Slovenije (ZUTS). Vsi udeleženi subjekti so po večletnem prizadevanju in sodelovanju prišli do pisanega tristranskega protokola, v katerem so sklepi in pravila, ki določajo, kdo od licenciranih učiteljev lahko uči v FJK in v Sloveniji.

