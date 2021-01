Dončić in Dragić kljub dobri igri brez zmage

Slovenska košarkarska zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić sta v severnoameriški ligi NBA tokrat oba potegnila krajši konec in poražena zapustila igrišče. Dončićev Dallas je v domači areni izgubil proti ekipi Denver Nuggets Vlatka Čančarja z izidom 113:117, Dragićev Miami Heat pa na gostovanju v New Yorku proti ekipi Brooklyn Nets z izidom 85:98.

Luka Dončić je dosegel 31. trojni dvojček v ligi NBA in je bil najboljši strelec večera, prispeval je 35 točk, 11 skokov in 16 podaj.

Goran Dragić, ki je spet začel v prvi peterki, je dosegel 21 točk, šest skokov in pet podaj.