Dončić in Dragić odlična na slovenskem derbiju NBA

»Slovenski derbi« v severnoameriški ligi NBA je osvojil Dončićev Dallas, ki je premagal Dragićev Brooklyn s 113:111. Slovenska košarkarja sta odigrala odločilni vlogi, saj sta skupaj dosegla 58 točk. Luka Dončić je bil s 37 točkami ter devetimi skoki in podajami najboljši posameznik večera, Goran Dragić je na nasprotni strani za Brooklyn dosegel 21 točk, tri skoke in štiri podaje.

Izredno napeto končnico je s kančkom sreče dobil Dallas. Kevin Durant, s 23 točkami in 10 podajami najbolj učinkovit igralec Brooklyna, je 10,9 sekunde pred koncem tekme povedel gostitelje s trojko v vodstvo s 111:110 in navdušil gledalce na tribunah. A slavje je bilo kratko. Dallas je izpeljal zadnji napad, po podaji Dončića pa je tekmo s trojko ob pisku sirene odločil Spencer Dinwiddie.

Košarkarji iz Dallasa so tako osvojili osmo zmago na zadnjih devetih tekmah in potrdili peto mesto na lestvici, Brooklyn, ki je pred tem zmagal štirikrat zapored, pa je na vzhodu osmi.

Slovenska košarkarska zvezdnika veteran Goran Dragić in mladi Luka Dončić sta se v ligi NBA pomerila že šestič, tokrat pa odigrala najbolj napet dvoboj in del tekme je bil prav Dragić zadolžen za pokrivanje Dončića. Četrtič pa je parket nasmejan zapustil Dončić. Dragić pa je z današnjim izkupičkom poslal jasno sporočilo v Toronto, da so se mu kljub 35 letom prezgodaj odpovedali.