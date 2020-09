Dončić izbran v najboljšo peterko lige NBA

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, gonilna sila Dallasa, je dosegel še en velik uspeh v svoji že izjemni karieri. Izbrali so ga v najboljšo peterko letošnje sezone v severnoameriški ligi NBA. Ob njem so še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in LeBron James (Los Angeles Lakers), ki sta bila izbrana neposredno, ter James Harden (Houston Rockets), ki je na glasovanju prejel 474 točk in Anthony Davis (Los Angeles Lakers), ki jih je prejel 455. Luka Dončić, ki je letos v 61 tekmah v popvrečju dosegal 28,8 stočke, 9,4 skoka in 8,8 podaje, je na glasovanju prejel 416 glasov.

V drugo peterko je bil med drugim izbran srbski košarkar Nikola Jokić (Denver Nuggets).