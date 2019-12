Dončić ni pozabil, kako se polni nasprotnikov koš (video)

Ljubitelji košarke so le dočakali vrnitev Luke Dončića na parkete po poškodbi gležnja, ki jo je staknil 14. decembra proti Miami Heat. Dvajsetletni slovenski košarkar je bil takoj po povratku – in takoj po podpisu sponzorske pogodbe z Jordanovo blagovno znamko – prvi strelec Dallasa in tekme za domačo zmago proti San Antonio Spurs s 102:98. Ljubljančan je v 33 minutah igre dosegel 24 točk, 10 skokov in osem podaj.

»Občutek je bil dober,« je bil po tekmi nasmejan Dončić, čeprav je dodal: »Bilo je, kot da bi tekel maraton, bil sem tako utrujen.« »Ko zamudite štiri ali pet tekem, je drugače, vendar je bilo super, da smo se vrnili in zmagali,« je dodal Dončić, ki je igral brez vsakršnih minutnih omejitev.