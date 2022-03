Dončić ob bučni podpori navijačev popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s svojim odličnim nastopom v Clevelandu razveselil številne navijače, potomce slovenskih izseljencev, ki so ga bučno podpirali, in popeljal Dallas do nove zmage. Dallas je proti Cavaliers slavil s 120:112, pri čemer je Dončić prispeval 35 točk in 13 podaj. »Ko te pridejo ljudje takole spodbujat, jim želiš pripraviti šov,« je po tekmi dejal Dončić, ki je le v tretji četrtini dosegel 20 točk in ni razočaral občinstva, saj je dodal še devet skokov.

Dallas je tako na četrtem mestu zahodne konference zapečatil nastop v končnici znotraj prve šesterice. Naslednja tekma Dallas čaka v petek v Washingtonu.

Končnico si je zagotovil tudi Dragićev Miami, ki je v gosteh s 106:98 premagal Boston Celtics.