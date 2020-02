Dončić ob vrnitvi blestel in popeljal Dallas do zmage (video)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob vrnitvi po poškodbi gležnja blestel in popeljal Dallas do visoke zmage s 130:111 proti Sacramento Kings v severnoameriški ligi NBA. Prispeval je 33 točk, osem podaj in 12 skokov, le dve podaji manj od novega trojnega dvojčka. Igral je dobrih 31 minut, ob koncu tekme je počival na klopi. Dobro je igral tudi Latvijec Kristaps Porzingis, ki je zbral 27 točk, 13 skokov in pet podaj.

Dončić je navijače v American Airlines Centru očaral z nekaj cirkuškimi meti in sijajnimi podajami. Iz igre je bil zelo učinkovit, saj je zadel 10 od 18 metov, od tega tri trojke iz sedmih poskusov.