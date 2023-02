Dončić odšepal v slačilnico, Čančar blestel

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki se je v severnoameriški ligi NBA komaj dobro vrnil po poškodbi levega gležnja, je po sijajni tekmi v preteklem kolu tokrat imel smolo proti New Orleansu. Njegov Dallas je sicer zmagal s 111:106, Dončić pa je po padcu zaradi poškodbe desne pete že v tretji četrtini predčasno končal tekmo. V tretji četrtini je krenil na koš za zabijanje, a mu je Brandon Ingram zbil žogo, ob tem pa je trčil z Jonasom Valančiunasom in grdo padel. Po padcu je želel še ostati v igri, vendar je 23-letnik kmalu le zakričal od bolečine in frustracije ter odšepal v slačilnico. Do takrat je zbral 31 točk, osem skokov, štiri podaje in dve ukradeni žogi. Naslednja tekma Dallas čaka v soboto, ko bo v Kaliforniji pri Golden Statu začel pet gostovanj.

Prav z Golden State so se tokrat pomerili Denver Nuggets, za katere igra slovenski reprezentant Čančar, ki je pokazal eno svojih boljših predstav v ligi NBA. Tekmo proti prvakom je začel v prvi peterki in k zmagi s 134:117 v 32 minutah prispeval 17 točk, po tri skoke in podaje ter dve ukradeni žogi.