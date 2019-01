Dončić odslej El Matador

Popularnost in priljubljenost slovenskega čudežnega dečka v ligi NBA Luke Dončića sta že tako veliki, da je njegov klub registriral in zaščitil Dončićev nov nadimek oziroma vzdevek. Pri ekipi Dallas Mavericks ga bodo odslej imenovali Luka Dončić - The Matador oziroma v španski različici El Matador. Gre za zamisel enega od trenerjev ekipe Dallas Mavericks. Vzdevek so prijavili na ameriškem uradu za patente in blagovne znamke ter ga tudi zaščitili. Če bo Dončić kdaj zapustil Dallas, v drugem klubu ga tako ne bodo smeli uporabljati.

Luke Dončića se je do zdaj držal vzdevek Čudežni deček (Wonderboy/Nino maravilla), kdaj pa kdaj tudi The Don ali samo Luka.

Dončić, ki bo 28. februarja dopolnil dvajset let, je pred kratkim izdal svoj logotip LD7 in v Ljubljani odprl podjetje z istim imenom, ki bo skrbelo za prodajo njegovih izdelkov LD7.