Dončić ostaja ambasador slovenskega turizma

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki se je v najmočnejši ligi na svetu NBA iz Dallasa presenetljivo preselil v Los Angeles, ostaja ambasador slovenskega turizma. Na Slovenski turistični organizaciji (STO) pojasnjujejo, da njihovo partnerstvo s košarkarjem ni vezano na njegov klub, bodo pa preučili možnost sodelovanja z Dončićevim novim klubom.

V nedeljo je športni svet presenetila novica o menjavi igralcev med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks, del katere je bil tudi Dončić, ki bo kariero nadaljeval v mestu angelov.

Dončić je bil zadnja leta tudi ambasador slovenskega turizma, kar ostaja tudi v prihodnje. »Partnerstvo STO z Luko Dončićem ni vezano na klub, v katerem igra. To sodelovanje zato s ponosom nadaljujemo - Luka ostaja ambasador slovenskega turizma,« so v današnjem sporočilu za javnost poudarili na STO.

Na STO so v Teksasu izvedli več promocijskih dejavnosti, sodelovali pa so tudi s klubom Dallas Mavericks. »Ob izbranih tekmah lige NBA v letih 2022, 2023 in 2024 smo izvedli promocijske dogodke Dallas Feels Slovenia, ki smo jih v sodelovanju s partnerji nadgradili s poslovnimi konferencami. Poleg tega smo skozi vse leto v sodelovanju s klubom izvajali oglaševanje na tekmah in na spletu ter organizirali aktivnosti, kot so nagradne igre, s katerimi smo navijače vabili v Slovenijo, domovino Luke Dončića,« so spomnili.

S klubom iz Teksasa so v preteklih mesecih na STO usklajevali sodelovanje za prihodnji dve leti. »V luči spremenjenih okoliščin pogodbe ne bomo podpisali, saj so aktivnosti vezane na igranje Luke Dončića v tem klubu. Tudi v preteklih letih je bilo naše partnerstvo z Mavericks sklenjeno na način, da se pogodba prekine v primeru, da Dončić ne igra več za klub Dallas Mavericks,« so pojasnili na STO.

So pa po današnjih pogovorih s slovenskim turističnim gospodarstvom na STO sklenili, da bodo marca ob poslovnem dogodku slovenskega turizma v Houstonu skušali izvesti tudi dogodek v Los Angelesu. »Z aktivnostmi dodatno krepimo našo prisotnost v Kaliforniji in stopnjujemo prepoznavnost Slovenije tudi v luči olimpijskih iger, ki jih bo 2028 gostil Los Angeles,« so zapisali.

Ob tem so napovedali, da bodo stopili tudi v stik z Los Angeles Lakers ter preučili možnosti za sodelovanje.

Na STO so poudarili še, da že vrsto let sistematično gradijo prepoznavnost in ugled Slovenije v ZDA, njihovi rezultati pa se odražajo tudi pri visoki rasti števila gostov iz ZDA. »Lani se je število prenočitev ameriških turistov pri nas na letni ravni povečalo za 18 odstotkov, glede na obdobje pred pandemijo pa kar za 25 odstotkov,« so navedli.