Dončić podpisal rekordno pogodbo

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je s svojim klubom v ligi NBA Dallas Mavericks dogovoril za petletno podaljšanje pogodbe, ki mu bo naneslo 207 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov). Dvaindvajsetletnik, ki je član teksaške ekipe postal leta 2018 in v prvem letu igranja v ligi NBA osvojil naziv novinec leta, je podaljšanje sodelovanja podpisal danes v Ljubljani, kjer se je mudila večja Dallasova delegacija. V njej so bili lastnik kluba Mark Cuban, športni direktor Nico Harrison, njegov pomočnik Michael Finley, svetovalec Dirk Nowitzki in novi trener Mavericksov Jason Kidd.

Dončić, ki je na letošnjih olimpijskih igrah popeljal Slovenijo do četrtega mesta, mora oddelati še zadnje leto pogodbe novinca, ki mu je preostala. Ta mu bo v prihodnji sezoni navrgla 10.174.391 dolarjev. Potem stopi v veljavo nova pogodba, ki jo je pravkar podpisal. V prvem letu bo zaslužil 35.700.000 dolarjev, v drugem 38.556.000 dolarjev, v tretjem 41.412.000 dolarjev, v četrtem 44.268.000 in v petem 47.124.000. Ali bo vstopil v peto leto pogodbe, bo Dončić odločil sam. Po plačilu vseh davkov mu bo ostalo okoli 125 milijonov dolarjev, kot poroča RTV Slovenija. Gre za najvišjo pogodbo v slovenski športni zgodovini.

Po podpisu pogodbe je sledila novinarska konferenca Luke Dončiča in predstavnikov kluba Dallas Mavericks, ki jo je v živo na svojem YouTube kanalu predvajala tudi Slovenska tiskovna agencija (STA).