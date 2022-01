Dončić ponovno na igrišču s skorajšnjim trojnim dvojčkom

Slovenski košarkarski zvezdnik v severnoameriški ligi NBA Luka Dončić se je po desetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe gležnja in okužbe z novim koronavirusom vrnil z zmago in s skorajšnjim trojnim dvojčkom. Dosegel je 14 točk, 10 podaj in devet skokov. Dallas je na gostovanju premagal Oklahomo City s 95:86.

»Bilo je težko,« je povedal Dončić. »Nazadnje sem igral pet na pet pred štirimi tedni. Čuden občutek, a vesel sem, da sem nazaj. V prsih me je še vedno peklo, a počasi se vračam. Občutek pa še ni pravi. Ko vržem na koš, ne vem, ali bo šla žoga v obroč ali ne. Res je čudno. Imel sem met, ko sem bil prepričan, da bo koš, pa sem zgrešil tudi obroč,« je po zmagi povedal Dončić. Zadovoljstvo nad njegovim nastopom je izrazil trener Jason Kidd.