Dončić popeljal Dallas do druge zaporedne zmage

Luka Dončić je popeljal Dallas do druge zaporedne zmage. V domači dvorani so ugnali ekipo Minnesota Timberwolves s 127:122. Prispeval je 26 točk, osem skokov in pet podaj. Dallas je vodil celotno srečanje, izid tekme vseskozi ni bil v dvomu. Z zmago je Dallas z 11 zmagami ob 14 porazih na 13. mestu zahodne konference.

Na tekmi Denver Nuggets - Milwaukee Bucks je stopil na igrišče tudi Vlatko Čančar, ki je odigral 5:45 minute in zgrešil edini met iz igre. V statistiko je vpisal en skok. Čančarjev Denver je sicer izgubil s 112:125.