Dončić popeljal Dallas do izenačenja

Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je na šesti tekmi polfinala zahodne konference proti Phoenix Suns popeljal Dallas Mavericks do visoke zmage s 113:86. Izid v zmagah je tako zdaj izenačen 3:3 in bo o uvrstitvi v finale odločila sedma tekma, ki bo v nedeljo v Arizoni. Doslej sta obe ekipi zmagali v domačih dvoranah.

Domači košarkarji so zmagali na krilih Dončića, ki je, kot poroča ESPN, igral kljub poškodbi leve noge v drugi četrtini, po kateri je odšel v slačilnico. Preden se je vrnil nazaj v igro, je nekaj časa vozil sobno kolo. Slovenski košarkarski zvezdnik je blestel s 33 točkami, 11 skoki, osmimi podajami in štirimi ukradenimi žogami.

»Menim, da smo danes to tekmo dobili z dobro igro v obrambi. Priigrali smo si še eno tekmo. Zabavno je. Gre za končnico, tako da bomo brez dvoma od sebe dali vse,« je pred sedmo tekmo dejal Dončić.

Košarkarji Miami Heat pa so postali prvi, ki so se uvrstili v konferenčni finale končnice severnoameriške lige NBA. Z zmago na šesti tekmi v gosteh pri Philadelphia 76ers z 99:90 so v boju na štiri zmage napredovali s 4:2.