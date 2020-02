Dončić popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v domači areni popeljal Dallas do nove zmage proti ekipi Minnesota Timberwolves s 139:123. Dončić je za las zagrešil nov trojni dvojček. Prispeval je 20 točk, devet skokov in sedem podaj.

Košarkarji Dallasa niso niti enkrat na tekmi zaostajali, tako da je večina članov začetne peterke, med njimi tudi Dončić, Hardaway mlajši in Kristaps Porzingis, lahko zadnjo četrtino spremljala s klopi in počivala.

Dončić je prav na sinočnji tekmi, svoji 118. tekmi v ligi NBA, dosegel in presegel magično mejo 1000 skokov; zdaj je pri skupni številki 1002. Ob tem ima še 825 podaj ter skupno 2850 točk. Postal bo drugi najhitrejši ter drugi najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel 2500 točk, 1000 skokov in 750 podaj. Pred njim je hitreje to uspelo, na 93 tekmah, le Oscarju Robertsonu, medtem ko je samo LeBron James te številke dosegel mlajši kot Dončić - pri 20 letih in 110 dneh.