Dončić popeljal Dallas do zmage v Bostonu

Dragićev Dallas je v severnoameriški ligi NBA ob odličnem doprinosu Luke Dončića zmagal na gostovanju proti Boston Celtics s 95:92, pri čemer je prekinil niz šestih zaporednih uspehov Keltov. Čeprav je v prvem polčasu zapustil igrišče zaradi težav s stegensko mišico, je bil mož odločitve pri vseh ključnih potezah Dallasa. Prispeval je sicer 26 točk ter po osem skokov in podaj.

Košarkarji Brooklyn Nets so premagali New York Knicks s 110:107, Kevin Durant je k zmagi prispeval 53 točk, Goran Dragić pa je dodal sedem točk, šest podaj in tri skoke.