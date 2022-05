Dončić popeljal Dallas do zmage v četrti tekmi finala zahodne konference

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je popeljal Dallas Mavericks do prve zmage v finalu zahodne konference proti Golden State Warriors. V domači areni so zmagali s 119:109, zaostanek v zmagah so tako znižali na 1:3. V finale napreduje prva ekipa, ki bo dosegla štiri zmage, peta tekma bo v noči na petek v San Franciscu.

Dončić je bil spet najboljši igralec v domači ekipi in je le za eno podajo zgrešil trojni dvojček. Prispeval je 30 točk, 14 skokov, devet podaj, po dve blokadi in ukradeni žogi, izgubil pa je tri žoge. Skupno so domači igralci zadeli 20 od 43 poskusov za tri točke.

Dončić je po tekmi pohvalil soigralce za dobro obrambno predstavo, potem ko je prvi strelec Golden Stata Curry tekmo končal pri zanj le 20 točkah. Slovenski košarkarski zvezdnik še ni vrgel puške v koruzo glede morebitnega napredovanja v veliki finale. Na vprašanje, če s soigralci še lahko rešijo serijo, je odvrnil, da nikoli ne veš in da bodo držali skupaj, čeprav se zavedajo, da jih čaka težka naloga. Trener Dallasa Jason Kidd pa je opozoril, da ekipo še vedno le en poraz loči od izpada.