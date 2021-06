Po dveh zaporednih porazih v domači areni so košarkarji Dallas Mavericks na peti tekmi prvega kroga končnice še tretjič zmagali v gosteh proti Los Angeles Clippers in tako povedli v medsebojnem obračunu s 3:2. V Staples Centru so zmagali s 105:100, pri čemer je Luka Dončić kljub lažje poškodovanemu vratu dosegel 42 točk in prispeval osem skokov ter 14 podaj. Dallas si lahko že na petkovi šesti tekmi v domači dvorani zagotovi napredovanje v konferenčni polfinale proti ekipi Utah Jazz.