Dončić popeljal Dallas neposredno v končnico

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s trojnim dvojčkom in zmago proti Torontu sinoči popeljal Dallas neposredno v končnico NBA. Košarkarji iz Dallasa so zmagali s 114:110 in tako zasedajo peto mesto v zahodni konferenci. Košarkarji Los Angeles Lakers, ki so na sedmem mestu, jih ne morejo več dohiteti. Dončić je dosegel 20 točk in prispeval še 11 podaj in 10 skokov.

Vlatko Čančar se je ponovno izkazal z Denverjem. Po minulem osebnem rekordu točk v ligi NBA je tokrat prvič zaigral v prvi peterki. Ob zmagi Denverja proti Detroitu s 104:91 je v 31 minutah igre dosegel 11 točk in štiri skoke. Tudi Denver se je že neposredno vključil v končnico.

V končnici je tudi Miami Gorana Dragića. Moštvo iz Floride, ki zaseda peto mesto v vzhodni konferenci, po prosti noči v naslednjih dveh nočeh čakajo gostovanji pri Milwaukeeju in Detroitu.