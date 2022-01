Dončić poškodovan, Čančar uspešno prestal operacijo

Luka Dončić in Vlatko Čančar nista odigrala zadnjih tekem v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Luka Dončić, ki se je poškodoval na tekmi z Golden State, je prišel na igrišče v Houstonu in se tudi ogreval, vendar ga pomočnik trenerja (glavni trener je zaradi covida-19 ostal v izolaciji) ni uvrstil na seznam nastopajočih igralcev. Košarkarji Dallas Mavericks so sicer s 130:106 premagali Houston Rockets.

Vlatko Čančar se je poškodoval že v ponedeljek med tekmo z Dallasom. Predčasno je končal srečanje in je moral na operacijo petnice, je sporočila njegova ekipa. Dodala je, da ga verjetno vsaj tri mesece ne bo na igrišča. Tokrat je Denver premagal Sacramento Kings s 121:111. Ob novi zmagi po dveh porazih se je ponovno izkazal Srb Nikola Jokić.