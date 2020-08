Dončić s tekmo kariere popeljal Dallas do pomembne zmage

Košarkarji Dallasa so po 19 minutah že zaostajali za 21 točk. A Dallas je na krilih drugega Dončićevega trojnega dvojčka v končnici zrežiral preobrat. Luka Dončić je ob pisku sirene z razdalje 8,5 metra dosegel odločilni koš za zmago po podaljšku in boj na štiri zmage izenačil na 2 : 2.

Slovenski čudežni deček Luka Dončić je na četrti tekmi končnice lige NBA s tekmo kariere popeljal Dallas do pomembne zmage proti ekipi Los Angeles Clippers s 135 : 133. Zadel je odločilno trojko ob pisku sirene, skupno pa je zbral 43 točk, 17 skokov in 13 podaj. Še pred tekmo je bil njegov nastop vprašljiv zaradi zvina gležnja na preteklem srečanju, toda njegov nastop je nato odpravil vse dvome.

Luka je danes odigral tekmo kot z drugega planeta, je izjavil trener Dallasa Rick Carlisle, ki med drugim pravi, da Dončić živi že na 6G-omrežju.

Nova nora Dončićeva predstava je sprožila val odzivov na tudi družbenih omrežjih. Oglasili so se športniki iz različnih panog in koncev sveta ter izrazili občudovanje nad talentom in kakovostjo 21-letnika.