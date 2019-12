Dončić vrhunsko sklenil rekordni november (video)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je znova zablestel v polnem sijaju. Njegov Dallas je zmagal v Phoenixu s 120:113, Ljubljančan pa je za teksaško moštvo drugič v tej sezoni dosegel 42 točk, kar je tudi njegov rekord. Izjemni predstavi je dodal še 11 podaj in devet skokov, na igrišču pa prebil 37 minute. Škoda, saj mu je tako le odbita žoga zmanjkala za nov trojni dvojček. Na tak način je Luka sicer sklenil november s povprečjem 32,4 točke, 10,3 skoka in 10,4 podaje ter se tako pridružil elitni družbi, saj sta bila doslej Russell Westbrook in Oscar Robertson edina košarkarja v zgodovini lige NBA, ki sta sklenila mesec s povprečjem trojnega dvojčka.

Ponoči je za vrhunsko predstavo poskrbel tudi Goran Dragić, ki je za zmago Miami Heat proti Golden State Warriors s 122:105 prispeval 20 točk v 26 minutah in bil najučinkovitejši igralec floridske ekipe. Točkam je dodal še pet skokov in štiri podaje.