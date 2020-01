Dončić z osmimi trojkami popeljal Dallas do nove zmage

Luka Dončić je z izjemno strelsko predstavo popeljal Dallas do nove zmage. V domači areni so premagali Portland Trailblazers s 120 : 112. Zadel je osem metov za tri točke, kar je njegov osebni rekord, prispeval je 35 točk, osem podaj in sedem skokov. Bil je ključni mož preobrata po slabem začetku Dallasa, ki je sredi prve četrtine zaostajal že za 11 točk.