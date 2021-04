Luka Dončić je z novo izjemno predstavo popeljal košarkarje Dallasa do nove zmage v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Na gostovanju so premagali Golden State Warriors s 133:103. Dončić je dosegel 39 točk, prispeval pa je še osem podaj, šest skokov in dve ukradeni žogi. Odločilen je bil zlasti v tretji četrtini, ko je dosegel rekordnih 23 točk. Dallas se je tako s 34. zmago v sezoni prebil na šesto mesto v zahodni konferenci, ki neposredno vodi v končnico.