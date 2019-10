Dončić začel s 34 točkami (video)

Novinec lanske sezone v ligi NBA je letošnje prvenstvo začel na najboljši način. Luka Dončić je bil prvi strelec uvodnega dvoboja, za zmago Dallas Mavericks proti Washington Wizards s 108:100 pa je prispeval 34 točk v 34 minutah (le za eno točko je zaostal za svojim rekordom), za las pa je zgrešil dvojni dvojček, saj je zbral že devet skokov in tri podaje.

Zelo dobro je začel tudi Goran Dragić, ki je v 25 minutah prispeval 19 točk ter po tri podaje in tri skoke, njegov Miami Heat pa je s 120:101 premagal Memphis Grizzilies. Na krstni nastop Vlatka Čančarja pa bo treba še počakati, saj ga ni bilo v kadru moštva Denver Nuggets, ki je Portland Trail Blazers premagal s 108:100.

Uspeha se je veselil tudi Marco Belinelli, ki je za zmago San Antonio Spurs proti New York Knicks s 120:111 zbral tri točke, skok in podajo v 17 minutah, medtem ko je OKC Thunder Danila Gallinarija izgubil proti Utah Jazz s 95:100. Italijanski košarkar je v 21 minutah prispeval 21 točk, sedem skokov in dve podaji.