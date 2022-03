Dončić znova zablestel in popeljal Dallas do nove zmage

Luka Dončić je z najboljšim izkupičkom točk v svoji ekipi popeljal Dallas do nove zmage. V domači dvorani so premagali Utah s 114:110, pri čemer je slovenski košarkarski as dosegel 32 točk in prispeval deset skokov. Dallas se je z zmago povzpel na četrto mesto na lestvici, Utah je peti in v primeru, da ekipi obdržita poziciji do konca rednega dela, bo prav ta zmaga Dončiću in soigralcem prinesla morebitno tekmo več na domačem igrišču v medsebojnem dvoboju v končnici.

Brooklyn je pred domačimi navijači izgubil proti Charlotte Hornets s 110:119, pri čemer je Goran Dragić v statistiko vpisal sedem točk ter po šest skokov in podaj. Brooklyn je trenutno na devetem mestu vzhoda.

Dallas bo v prihodnjem kolu gostil Los Angeles Lakers, Brooklyn pa bo po prostem večeru igral z Detroitom.