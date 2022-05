Dončićev Dallas še četrtič poražen, Golden State Warriors finalist

Košarkarji Golden State Warriors so prvi finalisti lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference so v domači dvorani proti Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića slavili s 120:110 in napredovali s 4:1 v zmagah.Slovenski as je dvoboj končal z 28 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami.

Moštvo iz San Francisca je dobilo prve tri tekme v seriji in povedlo s prednostjo, ki je v vsej zgodovini lige NBA ni nadoknadila niti ena od 146 ekip v tem položaju. Dallas je sicer nato dobil četrto tekmo v domači dvorani in izsilil peto, v kateri pa so prvaki iz let 2015, 2017 in 2018 dokončali delo in se uvrstili v veliki finale.

V njem se bodo pomerili ali z Boston Celtics ali Miami Heat. Tam vbolj izenačeni seriji vodi Boston s 3:2 v zmagah. Šesta in morebiti žeodločilna tekma bo na sporedu v noči na soboto na Floridi.

Bojevniki so bili ponoči vseskozi v prednosti. Prvo četrtino so dobili zapet točk, v drugi pa povedli tudi že za 21. Na odmor so varovanci Steva Kerra odšli s +17, to prednost pa so sredi tretje četrtine še oplemenitili in povedli za 25 (87:62).

Nato je sledil hiter povratek Dallasa, ki se je z delnim izidom 15:0 približal na vsega osem točk (92:84). To je znova spodbudilo domačine, kiso se v zelo glasnem Chase centru v San Franciscu vnovič odlepili na +17 (103:87). Tudi v nadaljevanju so po zaslugi odličnega skoka v napadu prihajali do drugih priložnosti in lahkih trojk ter ohranjali prednost in zanesljivo napredovali.

V seriji proti bojevnikom je Dončić v povprečju dosegal 32 točk, 9,2 skoka in šest podaj. Skupno pa je v celotni letošnji končnici na 15 tekmah vpovprečju dosegal 31,7 točke, 9,8 skoka in 6,4 podaje na tekmo.