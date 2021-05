Dončićev Dallas z zmago bližji neposredni uvrstitvi v končnico

Luka Dončić je še enkrat popeljal Dallas do zmage, tokrat še posebno pomembne, kajti košarkarji iz Dallasa so le še korak oddaljeni od neposredne uvrstitve v končnico. Premagali so New Orleans s 125:107, pri čemer je slovenski košarkarski as prispeval 33 točk in po osem skokov in podaj. Za neposredno uvrstitev v končnico v zadnjih dveh tekmah potrebujejo ali eno zmago ali poraz Los Angeles Lakers. Igrali pa bodo proti že odpisanima ekipama Torontu in Minnesoti. V dometu Dallasa je sicer tudi peto mesto v rednem delu. Dončić je po tekmi izrazil zadovoljstvo nad zmago in dejal, da ni pomembno, na katerem mestu bodo pristali, pač pa, da moraš premagati vse ekipe, če želiš osvojiti prvenstvo.