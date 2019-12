Dončićev Dallas že petnajstič zmagal

Dončićev Dallas je v rednem delu sezone v severnoameriški ligi NBA že petnajstič zmagal. Košarkarji iz Dallasa so tokrat ugnali Minnesoto s 121:114. Slovenski čudežni deček in najboljši igralec zahodne konference v mesecu novembru je prispeval 22 točk, sedem skokov in šest podaj. Dwight Powell je dosegel 24 točk, latvijski velikan Kristaps Porzingis pa 19 točk.

Dallas je po enaindvajsetih odigranih tekmah na visokem četrtem mestu v zahodni konferenci, na lestvici vodijo Lakersi iz Los Angelesa, ki so zmagali devetnajst tekem.

Dragićev Miami je v Bostonu izgubil s 93:112 in je trenutno na petem mestu vzhodne konference. Goran Dragić tekme že drugič zapored ni odigral zaradi poškodbe desne prepone