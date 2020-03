Dončićev Dallas zmagal, Dragićev Miami poražen

Dončićev Dallas je v domači športni areni v severnoameriški košarkarski ligi NBA premagal Memphis Grizzlies s 121:96, Dragićev Miami Heat pa je v New Orleansu s Pelicans izgubil s 104:110. Luka Dončić je prispeval 21 točk, šest podaj, štiri skoke in dve ukradeni žogi, Dragić pa je za Miami zbral 15 točk, tri podaje in skok.

Košarkarske dvorane NBA so ta čas še polne, vodstvo lige pa v luči novega koronavirusa že razmišlja, kako igrati pred praznimi trubunami in je po poročanju ameriških medijev že poslala na klube, da naj pripravijo načrt, kako bi igrali pred praznimi tribunami »z zgolj nujno potrebnim osebjem«.