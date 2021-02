Dončićev dvojni dvojček za zmago Dallasa

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z dvojnim dvojčkom popeljal Dallas Mavericks do nove dragocene zmage po šestih zaporednih porazih. Košarkarji iz Dallasa so v gosteh premagali ekipo Atlanta Hawks s 122:116. Dončić, ki je prispeval 27 točk, osem skokov in 14 podaj, je bil po tekmi zadovoljen zaradi zmage, ne pa s prikazano igro.

Dragićev Miami pa je spet zapustil igrišče poražen. V domači areni je izgubil proti ekipi Washington Wizards s 103:100, pri čemer je Goran Dragič prispeval 10 točk, dva skoka, štiri podaje in ukradeno žogo.