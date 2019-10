Dončićev trojni dvojček za zmago Dallasa (video)

Luka Dončić je na sinočnji tekmi proti ekipi New Orleans Pelicans dosegel 25 točk, deset podaj in deset skokov ter z novim trojnim dvojčkom prispeval k drugi zmagi košarkarjev Dallas Mavericks, in sicer s 123:116. Osem točk je dosegel v zadnjih petih minutah.Kristaps Porzingis je dosegel 24 točk, 17 v prvem polčasu, in pet blokad, Delon Wright, ki je tekmo začel na klopi, pa je prispeval 20 točk, sedem skokov in pet ukradenih žog.