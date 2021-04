Dončićevih 25 točk za novo zmago Dallasa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je po dveh tekmah odsotnosti vrnil na igrišče in popeljal Dallas Mavericks do nove zmage, in sicer pri Oklahoma City Thunderju s 127:106. Dončič je prispeval 25 točk. Dallas je tako osvojil novo zmago po dveh zaporednih porazih. Prihodnjo tekmo bo odigral v sredo v gosteh proti Bostonu.

Po šestih porazih v nizu je zmagala tudi ekipa Miami Heat Gorana Dragića, in sicer v gosteh proti New York Knicks z 98:88. Dragić se je na igrišče vrnil po petih tekmah premora zaradi bolečin v hrbtu. V 24 minutah je prispeval štiri točke, pet skokov in dve podaji.