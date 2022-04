Dončićevih 32 točk za zmago Dallasa proti lanskim prvakom

Luka Dončić je z odlično predstavo popeljal Dallas do nove zmage, tokrat proti lanskoletnim prvakom lige NBA Milwaukee Bucks. Tekma se je zaključila s 118:112 v korist Dallasa, pri čemer je Luka Dončić prispeval 32 točk, 15 podaj in osem skokov. Prvi strelec prvakov pa je bil Giannis Antetokounmpo z 28 točkami in desetimi skoki, ki je med drugim o Dončiću dejal, da je eden najbolj talentiranih igralcev lige. Skušali so ga zaustaviti in mu zagreniti življenje, je povedal, toda Dončić je (pre)dobro igral.

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo proti Detroitu.