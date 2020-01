Dončićevih 36 točk ni bilo dovolj

Dončićevih 36 točk, deset skokov in devet podaj tokrat ni bilo dovolj. Dallas Mavericks so v domači športni areni klonili pred ekipo Los Angeles Clippers s 107:110. Mladi slovenski zvezdnik, ki je bil v ključnih trenutkih nenatančen, je 24 od svojih skupno 36 točk dosegel v drugem polčasu, prvič je v tem delu igre z dvema prostima metoma Dallas popeljal v vodstvo šele 5:43 minute do konca tekme. Tim Hardaway ml. je 16 sekund pred koncem zgrešil trojko za izenačenje, devet sekund pred koncem pa je še Dončić zgrešil oba prosta meta. Na drugi strani je Leonard, ki je 36 točkam dodal še 11 skokov in dve podaji, zadel oba in zapečatil zmago gostov.

Pri gostujoči ekipi sta blestela zlasti lanski najkoristnejši igralec (MVP) finala Leonard in ob zaključku tekme tudi Landry Shamet, ki je končal pri 18 točkah.

Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Portland Trail Blazers.