Dončićevih 39 točk za drugo zmago Dallasa v končnici

Luka Dončić je z odlično predstavo in 39 točkami popeljal ekipo Dallas Mavericks do druge zaporedne zmage v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. V gosteh so premagali Los Angeles Clippers s 127:101 in zdaj medsebojni obračun vodijo z 2:0. Dončić je prispeval še sedem skokov in sedem podaj. Naslednji dve tekmi bosta v Dallasu, v drugi krog pa napreduje ekipa, ki bo prva osvojila štiri zmage. Dallas ima torej priložnost, da si izbori napredovanje pred domačimi navijači.

Košarkarji Los Angeles Lakers so s 109:102 premagali Phoenix Suns, pri čemer so stanje izenačili z 1:1.

Brooklyn Nets pa so po novi zmagi s 130:108 povedli z 2:0 v zmagah proti Boston Celtics.