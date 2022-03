Dončićevih 41 točk za zmago Dallasa in lovorika najboljšega igralca meseca

Luka Dončić, ki je bil ravnokar izbran za najboljšega igralca meseca zahodne konference lige NBA, je popeljal Dallas do nove zmage, in sicer do druge v petih dneh proti Golden State Warriors s 122:113. Dosegel je kar 41 točk, 10 skokov in devet podaj.

Dallas na razpredelnici zahodne konference zaseda peto mesto z 38 zmagami in 25 porazi. Februarja je Dallas dosegel niz sedmih zmag na desetih tekmah, Dončić pa je v povprečju dosegal 34,7 točke, 10,3 skoka in 8,8 podaje. To mu je uspelo pri 45,7 metih iz igrišča, od tega je imel 41,2 odstoten met za tri. V izboru za februar je bil izbran za najboljšega igralca meseca zahodne konference lige NBA, je liga NBA objavila v četrtek popoldne. Dončić je drugi igralec Dallasa, ki je večkrat osvojil to nagrado, pred njim jo je zgolj sloviti Nemec Dirk Nowitzki osvojil šestkrat v svoji legendarni karieri.

Brooklyn Nets so v domači dvorani izgubili z vodilno ekipo vzhoda Miamijem s 107:113. Goran Dragić je za ekipo iz Brooklyna dosegel devet točk, tri skoke in sedem podaj. Najboljši strelec je bil Kevin Durant z 31 točkami.