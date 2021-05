Dončićevih 44 točk ni bilo dovolj

Košarkarji Dallas Mavericks so v domači dvorani v tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA izgubili proti ekipi Los Angeles Clippers s 118:108, ki so tako zmanjšali zaostanek v zmagah na 1:2. Luka Dončić, ki je bil najboljši na igrišču, je dosegel 44 točk in prispeval še po devet skokov in podaj, pri čemer je tudi dosegel svoj najboljši točkovni izkupiček v končnicah lige NBA.

Po prvih dveh zmagah Dallasa v gosteh in tretjem porazu na domačem igrišču bodo četrto tekmo prav tako odigrali v Dallasu. V naslednji krog bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage.

Atlanta je na tretji tekmi premagala New York s 105:94 in vodi v medsebojnem obračunu z 2:1, zmagali so tudi košarkarji iz Bostona proti Brooklynu s 125:119 in prav tako vodijo z 2:1.