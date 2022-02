Dončićevih rekordnih 51 točk! (video)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je svojo ekipo Dallas Mavericks popeljal do zmage proti Los Angeles Clippers s 112:105, pri čemer je prispeval 51 točk, kar je njegov nov osebni rekord v severnoameriški ligi NBA. Prejšnjega, ki ga je prav tako dosegel proti Clippers, je presegel za pet točk. Vpisal je še devet skokov, šest podaj ter po eno ukradeno žogo in blokado. Dosegel je tudi najvišji izkupiček točk sezone v eni četrtini, saj je v prvih 12 minutah nasprotnikom nasul 28 točk, pri čemer je zadel kar sedem od desetih metov za tri točke. Pred tem je v eni četrtini največ točk v ligi NBA to sezono dosegel Stephen Curry, in sicer 25 prav proti Clippers. Odločilen je bil tudi v ključnih trenutkih zadnje četrtine, ko je z osmimi zaporednimi točkami Dallasu omogočil, da je ohranil prednost okrog desetih točk pred končnico.