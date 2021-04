Dončiću podaja zmanjkala do trojnega dvojčka

Moštvo Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA vpisalo 31. zmago. Blestel je Luka Dončić, ki je za zmago nad Detroit Pistons s 127:117 prispeval 30 točk, 10 skokov in devet podaj. Zmage se je veselil tudi Goran Dragić z Miami Heat, ki je za zmago s 107:87 proti San Antonio Spurs prispeval devet točk, pet skokov in dve podaji. Dallas je na domačem parketu znova okusil slast zmage. Trenutno z 31 zmagami in 26 porazi zaseda sedmo mesto v razvrstitvi zahodne konference. Miami Gorana Dragića, ki je prišel do tretje zaporedne zmage, je z 31 zmagami in 28 porazi sedmi v razvrstitvi vzhodne konference.

Ponoči je zmagala tudi ekipa Denver Nuggets, ki je za točko, s 106:105, ugnala Portland Trail Blazers. Denver je tako prišel do četrte zaporedne zmage, a brez pomoči Slovenca Vlatka Čančarja, ki ni dobil priložnosti za igro. Denver z 38 zmagami in 20 porazi v zahodni konferenci zaseda četrto mesto.