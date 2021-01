Dragić popeljal Miami do zmage, poraz Dončićevega Dallasa

Goran Dragić je z 22 točkami popeljal Miami do pomembne zmage proti ekipi Detroit Pistons z izidom 113:107. Prvič v sezoni je tekmo začel v prvi peterki. Dosegel je nov mejnik v ligi NBA, in sicer štiritisočo podajo. Nad tekmo Dragić ni bil ravno navdušen, je izjavil po zaključku, saj je Miami zaostajal tudi za 19 točk, veselil pa se je zmage. Bam Adebayo je prispeval 28 točk in 11 skokov, po 18 točk pa sta prispevala Duncan Robinson in Kendrick Nunn.

Luka Dončić, ki so ga tokrat nasprotniki uspešno zaustavili, je z Dallasom s 93:116 izgubil proti nekdanjim prvakom Toronta. Slovenski zvezdnik je dosegel 15 točk, pri čemer je tudi veliko grešil, saj je imel met iz igre 4-11, prispeval pa je še sedem skokov in devet podaj.