Dragić popeljal Miami v končnico

Goran Dragić je s 17 točkami popeljal Miami Heat do zmage v gosteh proti Boston Celtics s 129:121 in do neposredne uvrstitve v končnico lige NBA. Po deseti zmagi na zadnjih 13 tekmah je Miami tri tekme pred koncem rednega dela na petem mestu vzhodne konference skupaj z Atlanto.

Neposredna uvrstitev v končnico pa je za Dončićev Dallas po porazu pri Memphis Grizzlies s 133:104 še pod vprašajem. Trenutno so na šestem mestu, neposredni tekmeci Los Angeles Lakers pa so zmagali, in sicer po podaljšku proti New York Knicks s 101:99.

Pri Dallasu zaskrblja sinočnji Dončićev padec na beton v zadnjih trenutkih prvega polčasa. Padel je čez mizo in pristal na betonu, preostanek tekme pa se je zdelo, da pazi svoj hrbet.

Dončić je sicer imel enega najslabših večerov v ligi NBA doslej; ob skromnem metu iz igre (4-16) - zgrešil je tudi vse štiri poskuse za tri točke - je zbral 12 točk in pet podaj, izgubil pa je prav toliko žog.