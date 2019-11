Dragić zmagal, Dončić poskrbel za trojni dvojček in izgubil (video)

Mladi slovenski košarkarski zvezdnik onkraj luže Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA tokrat navduševal občinstvo v legendarni dvorani Madison Square Garden v New Yorku, domača peterka pa je kljub Lukovi sijajni predstavi zmagala s 106:103. Tekmo si je tudi v živo ogledalo več slovenskih navijačev, ki pa se letos za razliko od Dončićevega prvega nastopa v New Yorku v prejšnji sezoni niso skupinsko organizirali in so bili raztepeni po tribunah. Dončić je prispeval 33 točk, 11 podaj in 10 skokov ter dosegel peti trojni dvojček to sezono. Vse to pa ni bilo dovolj proti sicer ne najboljši ekipi New Yorka, ki je vknjižila šele tretjo zmago na 12 tekmah v letošnji sezoni.