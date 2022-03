Dragićev Brooklyn do visoke zmage v Orlandu

Ekipa Brooklyn Nets, pri kateri igra slovenski košarkar Goran Dragić, je v severnoameriški ligi NBA zmagala na gostovanju v Orlandu z visokim rezultatom 150:108. Goran Dragić je igral dvajset minut in je prispeval štiri podaje in tri skoke, iz igre pa je dvakrat neuspešno metal na koš. Osebni rekord pa je izboljšal njegov soigralec Kyrie Irving, ki je v 35 minutah dosegel kar 60 točk, od katerih osem trojk. Na prejšnji tekmi proti New York Knicks je Kevin Durant dosegel 53 točk. Gre za prva soigralca, ki sta na dveh zaporednih tekmah dosegla več kot 50 točk.