Dragićev Brooklyn se je uvrstil v končnico

Košarkarji Brooklyna so na tekmi dodatnih kvalifikacij za končnico lige NBA ugnali Cleveland s 115:108 in potrdili nastop v drugem delu. Goran Dragić je prispeval tri točke, dva skoka in je ukradel eno žogo. Tekmec Brooklyna v prvem krogu končnice bo Boston, ekipe pa igrajo na štiri zmage.

Ameriški mediji poročajo, da so bili košarkarji Brooklyna na tekmi zelo prizadeti zaradi streljanja na podzemni železnici v mestu, saj je do tega prišlo v neposredni bližini dvorane.

Pred tekmo so se žrtev spomnili z minuto odmora, klub pa je žrtvam streljanja namenil tudi 50.000 dolarjev, da bi pomagali ranjenim. Goran Dragić je bil po poročanju medijev v času dogodka že v dvorani in dogodke opisal kot strašne.

Cleveland se bo v dodatnih kvalifikacijah za nastop v končnici pomeril z zmagovalcem dvoboja Charlotte Hornets - Atlanta Hawks.

Končnica se bo začela v soboto. Dallas, pri katerem je zaradi poškodbe vprašljiv nastop Luke Dončića, bo igral z Utahom. Denver, za katerega je nazadnje nastopil tudi Vlatko Čančar, pa prvi dan gostuje v San Franciscu pri Golden State Warriors.