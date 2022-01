«Društva podpiramo z vsemi razpoložljivimi sredstvi«

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin je lani spomladi začel četrti predsedniški mandat na čelu športne krovne organizacije Slovencev v Italiji (mesto predsednika zaseda od leta 2013). Po pandemičnem letu 2020 je bilo tudi 2021 težko in vse prej kot običajno.

Za nami je druga koronasezona. Ali je bila ta težja od prve, ko smo vsi mislili, da bo kmalu vsega konec in bomo spet normalno zaživeli?

Vsa svetovna družba že skoraj dve leti preživlja zelo hudo preizkušnjo. Brez napovedi se je naenkrat znašla v hudi zagati in se zanke okoli vratu nikakor ne more rešiti. Žrtev nastalih razmer je tudi svetovno športno gibanje in temu se ne more upreti niti naš šport. Če se danes, po dveh letih od izbruha koronavirusa, ozrem nazaj, me obide občutek, da smo prvi napad spremljali in občutili z veliko večjo muko kot kasnejše ostale navale, saj nas je ob prvih smrtonosnih udarcih epidemija povsem presenetila, nanjo nismo bili pripravljeni in smo zato bili vsi nebogljeni. Potem pa so se težave na vseh področjih samo kopičile, kar se dogaja še danes, popolnoma so nas potisnile ob tla, saj na obzorju ne vidimo znakov občutnega preporoda in realne možnosti, da se bo življenje sploh vrnilo na stare tire. Za ene tako danes ostaja srčno upanje, da se bo ta sodobna kuga izpela, tudi s precepljenostjo vseh nas, drugi se zatekajo k molitvi s prošnjo, da bi se koronavirus kmalu preoblikoval v grd spomin. Ne vem, kako razmišljajo naši športniki. Podobno čudežu pa je že to, da s svojim delom vsi vztrajajo naprej in trdno verjamejo v to, da bodo epidemijo prej ali slej premagali.

Kakšna je podpora ZSŠDI-ja društvom v tem težkem zgodovinskem obdobju?

Naša organizacija živo spremlja potek dogodkov in skuša biti našim društvom čimbolj ob strani in to z vsem, s čimer razpolaga. Vedno smo pripravljeni na vsakršno servisno pomoč, po razpoložljivih finančnih sredstvih skušamo društvom priskočiti na pomoč tudi s podporami, če se pojavi kritično stanje in nas društva za to zaprosijo. V vseh medsebojnih odnosih pa se moramo tudi mi strogo držati vseh zdravstvenih protokolov, ki nam jih narekujejo olimpijski odbor in posamezne športne zveze, in, seveda, vlada.