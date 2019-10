Dva slovenska vratarja med deseterico najboljših na svetu

Med deseterico najboljših vratarjev na svetu sta dva Slovenca, Jan Oblak in Samir Handanović. Francoska nogometna revija France Football ju je namreč uvrstila v seznam desetih kandidatov za nagrado Leva Jašina, ki jo bodo lets prvič podelili najboljšemu vratarju na svetu. Zmagovalec bo znan 2. decembra na razglasitvi zlate žoge.

Na seznamu kandidatov zanjo so poleg Oblaka in Handanovića še Kepa Arrizabalaga, Hugo Lloris, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Ederson, Alisson, Wojciech Szczesny in Andre Onana.