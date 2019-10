Dvojni dvojček Luke Dončića

Ameriški košarkarski klubi pred skorajšnjim pričetkom lige NBA odigravajo zadnje pripravljalne tekme. Dallas Maverick, pri katerem igra tudi Luka Dončić, je premagal Los Angeles Clippers s 102 : 87. Najboljša na igrišču sta bila slovenski »čudežni deček« in Latvijec Kristaps Porzings. Dončić je prispeval 15 točk, 13 skokov in tri podaje, Porzings pa 18 točk, 13 skokov in podajo. Tekmo so odigrali v Rogersovi Areni v Vancouvru v Britanski Kolumbiji.

Goran Dragić je z Miami Heat dobil tekmo proti Orlando Magic s 107:98. Ljubljančan je v 23 minutah na parketu dosegel pet točk, tri podaje, skok in ukradeno žogo.

Zmagal je tudi Vlatko Čančar, ki je z Denver Nuggets slavil proti ekipi Portland Trail Blazers s 110:104. Čančar je bil na parketu 12 minut, v tem času pa je dal eno trojko.