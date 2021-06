Dvojno napredovanje pri Gaji

Teden dni po napredovanju deklet v C-ligo je preskok v višjo ligo, prav tako C-ligo, dočakala tudi moška ekipa Gaje. Končni rezultat Danieleja Morossija, Andree Camporealeja in Pierandree Valvasorija je bil sicer že na začetku sezone pričakovan, saj je ekipa ves čas prednjačila, v celi sezoni izgubila le eno igro dvojic, pa to še potem, ko je na igrišče postavila mlajše igralce, ki šele nabirajo izkušnje v članski konkurenci.

»Kar nas pri uspehu obeh ekip najbolj veseli je to, da smo v obeh ligah dosegli napredovanje z našimi silami, ki so po večini vse še zelo mlade. Učitelji prav tako niso nikoli igrali, saj dekleta in fantje niso potrebovali pomoči. Pri moških je bila zmaga imperativ, saj so že vsi trije nosilci pripravljeni za višjo ligo, kjer bodo zagotovo tudi obstali,« je povedal trener in vodja teniške šole pri Gaji Matteo Cigui.

Moška ekipa bo naslednji konec tedna lovila še deželni naslov v finalu prvenstva proti ekipi Brugnera. Cigui napoveduje izenačeno srečanje z rahlo prednostjo nasprotnikov. Dekleta pa so napredovanju dodala še naslov prvakinj v prvenstvu D1-lige.